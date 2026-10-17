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SBI Clerk Backlog Result 2026: एसबीआई जूनियर एसोसिट्स बैकलॉग क्लर्क रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

By Farhan Khan
Last Updated: Oct 17, 2026, 20:33 IST

SBI Clerk Backlog Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को जूनियर एसोसिट्स क्लर्क की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI Clerk Backlog Result 2026
SBI Clerk Backlog Result 2026

SBI Clerk Backlog Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जूनियर एसोसिट्स क्लर्क बैकलॉग पद की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 27 अगस्त 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1538 रिक्त पदों को भरना चाहता है। 

SBI Clerk Backlog Result 2026 डाउनलोड लिंक

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें। 

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क रिजल्ट PDF 2026 डाउनलोड लिंक 

क्लिक करें 

 

SBI Clerk Backlog Result 2026 Prelims - हाइलाइट्स 

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क पदों के चयन में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट, मेडिकल की परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इन पदों में ओबीसी के लिए 112, एससी के लिए 207 और एसटी के लिए 1219 पद आरक्षित है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं। 

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

पद का नाम 

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स 

रिक्त पद 

1538

विज्ञापन संख्या 

CRPD/CR/SPLDrive/2026-27/16

परीक्षा का नाम 

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स बैकलॉग क्लर्क परीक्षा 

परीक्षा की तिथि 

27 अगस्त 2026

रिजल्ट जारी होने की तिथि 

17 अक्टूबर 2026 

चयन प्रक्रिया 

प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट, मेडिकल की परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट 

sbi.bank.in

SBI Clerk Backlog Result 2026 PDF डाउनलोड कैसे करें? 

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स बैकलॉग क्लर्क की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं। 

  • होम पेज पर Current Openings देखें।  

  • SBI Clerk Backlog Result 2026 पर क्लिक करें। 

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। 

  • रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।  

 

Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Oct 17, 2026, 20:33 IST
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