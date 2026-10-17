SBI Clerk Backlog Result 2026: एसबीआई जूनियर एसोसिट्स बैकलॉग क्लर्क रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

SBI Clerk Backlog Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जूनियर एसोसिट्स क्लर्क बैकलॉग पद की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 27 अगस्त 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1538 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

SBI Clerk Backlog Result 2026 डाउनलोड लिंक

एसबीआई जूनियर एसोसिट्स क्लर्क की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।