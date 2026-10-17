Rajasthan Lab Assistant Result 2026: राजस्थान लैब असिस्टेंट रिवाइज़्ड मेरिट लिस्ट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड PDF

Rajasthan Lab Assistant Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB) ने दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट की रिवाइज़्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले दिनांक 14 अगस्त 2026 को रिजल्ट जारी किया था, जिसकी परीक्षा 09 मई और 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा दो दिन 09 मई और 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। पहले दिन दिनांक 09 मई 2026 को भूगोल की परीक्षा और दूसरे दिन दिनांक 10 मई 2026 को साइंस की परीक्षा हुई थी। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली दिन (09 मई 2026) लैब असिस्टेंट भूगोल की परीक्षा सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक आयोजित की गई थी। दूसरे दिन (10 मई 2026) लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट साइंस की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

आरएसएसबी राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1,179 रिक्त पदों को भरना चाहता है। आयोग ने अब राजस्थान लैब असिस्टेंट की रिवाइज़्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। रिवाइज़्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।