RRB JE Exam Date 2025-26: आरआरबी जेई CBT 1 एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी, यहां से PDF डाउनलोड करें

RRB JE Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती के लिए लेटेस्ट अधिसूचना जारी की है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 2569 है। संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक स्वीकार किए गए थे। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 तक किया जाना है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2569 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
RRB JE Exam Date 2026: महत्वपूर्ण विवरण
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 रिक्त पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन 19, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 तक किया जाना है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में देखें:
|
भर्ती संगठन
|
रेलवे भर्ती बोर्ड
|
पोस्ट नाम
|
JE,DMS,CMA
|
विज्ञापन संख्या
|
05/2025
|
परीक्षा का नाम
|
आरआरबी जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती परीक्षा 2025
|
पदों की संख्या
|
2569
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rrbapply.gov.in
RRB JE Exam Date 2026: परीक्षा तिथि
आरआरबी जेई परीक्षा जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर (सूचना प्रौद्योगिकी), डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट (डीएमएस) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (सीएमए) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा शेड्यूल निम्नलिखित है:
|
विज्ञापन संख्या
|
पद का नाम
|
परीक्षा तिथि
|
05/2025
|
JE,DMS,CMA
|
19 - 20 फरवरी और 3 मार्च 2026
RRB JE एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कैसे करें
उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा तिथि से ठीक चार दिन पहले RRB JE एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
-
क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर "CEN 05/2025 CBT-1 के लिए ई-कॉल लेटर" लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
विवरण जमा करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।
-
एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लें और आधार से जुड़े बायोमेट्रिक निर्देशों की जांच करें।
RRB JE सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न 2026
आरआरबी जेई परीक्षा पैटर्न 2026 के अनुसार प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक काटे जाएंगे। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में आरआरबी जेई परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं:
|
विषय
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अंकशास्त्र
|
30
|
30
|
सामान्य जागरूकता
|
15
|
15
|
तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमता
|
25
|
25
|
सामान्य विज्ञान
|
30
|
30
|
कुल
|
100
|
100
