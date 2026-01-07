RRB JE Exam Date 2025-26: आरआरबी जेई CBT 1 एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी, यहां से PDF डाउनलोड करें

RRB JE Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती के लिए लेटेस्ट अधिसूचना जारी की है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2025 के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 2569 है। संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक स्वीकार किए गए थे। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती परीक्षा का आयोजन 19, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 तक किया जाना है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2569 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

RRB JE Exam Date 2026: महत्वपूर्ण विवरण

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 रिक्त पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन 19, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 तक किया जाना है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में देखें: