UGC NET 2026 Answer Key को लेकर बड़ा अपडेट, जानें किस दिन खत्म होगा इंतजार

UGC NET 2026 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जून सेशन के लिए राष्ट्रीय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की परीक्षा दिनांक 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 29 जून और 30 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इसका री-एग्जाम दिनांक 05 जुलाई 2026 को हुआ था। लगभग 7 लाख से अधिक लोग अब उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। UGC NET June Answer Key 2026 Kab Aayegi यूजीसी नेट की परीक्षा का समाप्त हुए करीब 22 दिन से अधिक हो चुक हैं, लेेकिन इस परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है। यूजीसी नेट उत्तर कुंजी अब तक जारी न होने के पीछे अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट प्रश्न पत्रों को लेकर चिंता जताई है और दावा किया है कि कई प्रश्नों में व्याकरण संबंधी और टाइपिंग की त्रुटियां थीं।

वर्तमान स्थिति के बीच, सरकार ने एनटीए से सभी आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। इन सभी कारणों की वजह से यूजीसी नेट उत्तर कुंजी जारी होने में देरी हो रही है। पिछले कई सालों के ट्रेंड्स देखें, तो एनटीए आमतौर पर आखिरी परीक्षा के 6 से 7 दिनों के भीतर यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी जारी कर देता है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। UGC NET 2026 Answer Key डाउनलोड कैसे करें? यूजीसी नेट जून सेशन की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

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UGC NET Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेश नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

आपको रिस्पॉन्स शीट, प्रश्न पत्र और आंसर-की देखने का विकल्प मिल जाएगा।

Download बटन पर क्लिक करके उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर लें।