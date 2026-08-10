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UGC NET 2026 Answer Key Date: एनटीए ने जारी किया नोटिस, इस दिन जारी होगी यूजीसी नेट उत्तर कुंजी

By Farhan Khan
Last Updated: Aug 11, 2026, 12:17 IST

UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट जून सेशन की उत्तर कुंजी 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अनुसार, आंसर-की अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। यूजीसी नेट उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी से जुड़ी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।  

UGC NET Answer Key 2026
UGC NET Answer Key 2026

UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट जून सेशन की उत्तर कुंजी 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अनुसार, आंसर-की अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी, जिसकी परीक्षा 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 29 जून और 30 जून 2026 को आयोजित की गई थी और इसका री-एग्जाम दिनांक 05 जुलाई 2026 को हुआ था। लगभग 7 लाख से अधिक लोग अब उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर कुंजी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है।  

इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इसके जरिए अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।    

UGC NET June Answer Key 2026 Release Date

यूजीसी नेट की परीक्षा का समाप्त हुए करीब 22 दिन से अधिक हो चुक हैं और अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। एनटीए ने ट्विट कर बताया है कि नेट जून सेशन की उत्तर कुंजी अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in विजिट करते रहें। अब आंसर-की किसी भी समय जारी की जा सकती है।

Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Aug 10, 2026, 15:48 IST

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