UP Board Exam 2027: 10वीं-12वीं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, UPMSP पर देखें नया रिवाइज्ड शेड्यूल

UP Board 10th-12th Registration Extended: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने सेशन 2026-27 के यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रओं के एग्जाम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी डेट्स में बदलाव किया गया है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों कैटेगरी के छात्र, जो किसी कारणवश पहले जारी किए गए टाइम-पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएं थे, वह अब कर सकते हैं। इन 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।

बोर्ड द्वारा ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, स्कूलों के प्रधानाचार्य एलिजिबल छात्रों से एग्जाम फीस आज 1 सितंबर 2026 तक ले सकते हैं। साथ ही, इसके बाद जमा की गई फीस को State Treasury में 5 सितंबर 2026 की आधी रात तक जमा करना होगा।