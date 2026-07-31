UP Police Constable Final Answer Key 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

UP Police Constable Final Answer Key 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 31 जुलाई 2026 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने अंतिम अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराई थी, उनके सुझावों की समीक्षा के बाद यह अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है।

UP Police Constable Final Answer Key 2026 Download Link

यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आंसर की 2026 डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर की के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम तैयार किया गया है। हमने अभ्यर्थियों की आसानी के लिए फाइनल आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया है।