UPPSC Professor Online Form 2026: यूपीपीएससी प्रोफेसर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, 8 सितंबर तक करें सुधार

UPPSC Assistant Professor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग (एलोपैथी) के अंतर्गत प्रोफेसर (आचार्य) और सहायक आचार्य (Assistant Professor) के 1,156 पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट आज यानी 1 सितंबर 2026 है।

यदि किसी छात्र ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है, तो वह छात्र आयोग द्वारा दिए गए अवसर का इस्तेमाल करके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। UPPSC द्वारा छात्रों के लिए 08 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलतियों और Fee Reconciliation को पूरा कर सकते हैं।

यदि आप ने भी इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया हैं। साथ ही, रिवाइज्ड हुई प्रक्रिया को पूरी करना चाहते हैं, तो आप सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानें।