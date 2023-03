US Banks Collapse: सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक भी हुआ बंद, लेटेस्ट अपडेट यहां देखें

अमेरिका में बैंकों का आर्थिक संकट कम होता नहीं दिख रहा है. सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है. सिग्नेचर बैंक को भी फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है.

इस फैसले के बाद, बैंक नियामकों का कहना है कि, बैंक बंद होने के बावजूद भी ग्राहकों और करदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा. सिग्नेचर बैंक, क्रिप्टो इंडस्ट्री की दो प्रमुख बैंकों में से एक है. एक अन्य अमेरिकी बैंक सिल्वरगेट कैपिटल ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह अपने बैंक डिवीजन को विंड डाउन कर रहा है.

On Friday, the FDIC – the government regulator in charge – took control of Silicon Valley Bank's assets. Over the weekend, it did the same with Signature Bank. Here's what comes next:

सिग्नेचर बैंक के कारोबार के बंद होने के समय, सिग्नेचर में कॉइनबेस के पास कॉर्पोरेट कैश में लगभग $240m बैलेंस था. फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कहा है कि इन फंडों को पूरी तरह से रिकवर कर लिया जायेगा.

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, सिग्नेचर बैंक के पास 31 दिसंबर, 2022 तक 88.59 बिलियन डॉलर जमा थे,और न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है. क्रिप्टो फर्म सर्किल भी इस बैंक क्लोजिंग से प्रभावित हुआ है.

क्रिप्टो फर्म सर्किल के, पहले है सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) में $ 3.3 बिलियन फसे हुए है, जो की एक गैर-क्रिप्टो बैंक है.

फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के चेयरमैन मार्टिन ग्रुएनबर्ग ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया की सिग्नेचर बैंक के सभी जमाकर्ताओं की धनराशि सुरक्षित है.

सिग्नेचर बैंक लंबे समय से कानूनी फर्मों को बैंकिंग सर्विस प्रदान कर रही है. लेकिन इसके बंद होने के बाद से कई पेशेवर सेवा फर्मों को झटका लगा है. यह बैंक अपने ग्राहकों को एस्क्रो एकाउंट्स की सुविधा प्रदान करता था.

इस बैंक की स्थापना स्कॉट शे, जोसेफ डेपाओलो और जॉन टैम्बरलेन ने 1999 में की थी. इसकी स्थापना इज़राइल की सबसे बड़ी बैंक हापोलिम की मदद से की गयी थी.

इसके क्लाइंट्स में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गनाइजेशन से जुड़े कुछ लोग भी शामिल थे. पिछले एक दशक में, सिग्नेचर ने राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से वेस्ट कोस्ट में अपने बिज़नेस को बढ़ाना शुरू किया था.

अमेरिका के फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक संकट से उबरने के लिए नए ब्रिज बैंक की घोषणा की है और सिलिकॉन वैली बैंक में जमा पूरी धनराशि को उसमें ट्रान्सफर किया जा रहा है. FDIC ने टिम मायोपुलस को नए बैंक का सीईओ नियुक्त किया है. साथ ही FDIC ने बताया कि आगे 13 मार्च से बैंक के सभी ग्राहकों के पास उनकी धनराशि का पूरा ऐक्सेस होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दो प्रमुखबैंकों के बंद हो जाने के बाद संभावित वित्तीय संकट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ग्राहकों की रक्षा की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली "सुरक्षित" है.

Small businesses across the country that had accounts at Silicon Valley Bank and Signature Bank can breathe easier knowing they will be able to pay their workers.



It won't cost taxpayers a dime.



This is paid for with the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. pic.twitter.com/1rv949k3X5