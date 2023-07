EPFO Interest Rate: मोदी सरकार ने PF पर ब्याज दर बढ़ाने का किया ऐलान, इन स्टेप्स से चेक करें बैलेंस

केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के EPF खाते के लिए ब्याज दर 8.15 फीसदी करने की घोषणा कर दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी. इससे पहले यह दर 8.10 फीसदी थी जो अब बढ़कर 8.15 फीसदी हो गयी है.

सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ईपीएफओ ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ ब्याज दर को खता धारकों के खातों में जमा करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी है. वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत मंजूरी दी गयी है.

Govt approves interest rate of 8.15% on deposits under Employees Provident Fund scheme for the financial year 2022-23.



