Cyclone Biparjoy Latest Update: साइक्लोन बिपरजॉय का नाम कैसे पड़ा और क्या है इसका मतलब जानें

Tropical Cyclone Biparjoy: साइक्लोन बिपरजॉय का गुजरात में खासा असर देखने को मिल रहा है,यह चक्रवाती तूफान गुरुवार शाम गुजरात तट से टकराया था जिसके बाद से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है.

1. आईएमडी के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, “साइक्लोन बिपरजॉय उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ गया है. गुजरात में दो लोगों की मौत.

2. साइक्लोन बिपरजॉय के मद्देनजर राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया गया है.

3. गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित ज़िलों में मोबाइल यूज़र्स को किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क का उपयोग कर सकते है.

इस तूफान के प्रभाव को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया गया है. इस साइक्लोन के कारण गुजरात के कई इलाकों में पेड़ और खंभे उखड़ गए है और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गयी है.

साइक्लोन बिपरजॉय ने गुजरात में सामान्य जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है. अरब सागर से 10 दिन पहले उठा यह तूफान गुजरात के कच्छ में जखाऊ पोर्ट क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी है.

साइक्लोन बिपरजॉय पूर्व-उत्तर की ओर बढ़ गया है और गुजरात में भुज से 30 किमी दूर केंद्रित है. शाम तक, यह सौराष्ट्र और कच्छ और आसपास के क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में परिवर्तित हो जाएगा.

