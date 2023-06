NASA ने शेयर की अंतरिक्ष में उगाए गए खूबसूरत फूल की तस्वीर, जानें कैसे हुआ संभव?

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में उगाये गए एक खुबसूरत ज़िनिया फूल की एक तस्वीर शेयर की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी है.

साइंटिस्ट और रिसर्चर लगातार कई हैरान करने वाले रिसर्च करते हैं इसी कड़ी में नासा के वैज्ञानिकों ने इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन में ज़िनिया फूल को उगाकर नया कीर्तिमान बना दिया है.

LOOK: NASA shares a close-up image of a flower zinnia, with its light-orange petals in full bloom, which was grown in orbit as part of the Veggie facility aboard the ISS. | 📷: NASA/Instagram via Paula Acuavera, https://t.co/EDjVS4ZpUM trainee pic.twitter.com/lrFRN0x9lk