Chandrayaan-3 Latest Update: चंद्रयान-3 अब चांद से कुछ ही दूर, कल अलग होंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल

भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन अब चांद के और करीब पहुंच गया है. Chandrayaan-3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पांचवें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इसके साथ ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया.

Chandrayaan-3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूवर पूरे हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह करीब 8.38 बजे चंद्रयान के इंजन को एक मिनट के लिए ऑन किया गया था जिसके साथ ही मिशन की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है.

High five, from CHANDRAYAAN 3 to you!



The final and fifth Lunar bound orbit maneuver for the Chandrayaan-3 spacecraft was performed successfully today (August 16, 2023). The achieved orbit is 153 km x 163 km, as intended.



Separation of the Lander Module from the Propulsion…