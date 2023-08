किस पीएम ने लाल किले से सर्वाधिक बार फहराया है तिरंगा?

Happy Independence Day: इस बार 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है. इस अवसर पर प्रतिवर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते है. लाल किले से तिरंगा फहराने का यह सिलसिला पिछले 77 वर्षो से चल रहा है.

इस बार देश के पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे. लाल किले से पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था. चलिये जानते है आजादी के बाद से अब तक किस प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराया है.

स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते है. हर वर्ष देश प्रधानमंत्री इस परंपरा को निभाते है. देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को यह परंपरा निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है. लाल किले से सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी पंडित नेहरू के नाम दर्ज है. जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था.

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे है. इस बार वह 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे. सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने के मामले में अब वह प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच जायेंगे.

भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहर लाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से रिकॉर्ड 17 बार तिरंगा झंडा फहराया था. इसके साथ ही वह सबसे लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री रहे थे. उन्होंने 1947 से 1964 तक देश की बागडोर संभाली थी. लाल किले से तिरंगा फहराने की परंपरा उन्होंने ही शुरू की थी.

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी लाल किले से 16 बार तिरंगा फहराया था. इस मामले में वह पंडित नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर है. इंदिरा 1966 से 1977 तक और उसके बाद जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं थी.

वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से 10 बार झंडा फहराया है. डॉ मनमोहन सिंह 1972 से लेकर 1976 तक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे. वह 1991 से 1996 तक देश के वित्तमंत्री भी रहे है. डॉ मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले पर 6 बार तिरंगा फहराया था. वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे. उसके बाद 1998 से 1999 तक वे दोबारा 13 महीने के लिए देश के पीएम बने. 1999 में उन्होंने एक बार फिर से पीएम का पद संभाला और अपना कार्यकाल पूरा किया.

राजीव गांधी ने लाल किले से कुल पांच बार तिरंगा फहराया था. वे 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधामंत्री रहे थे. 21 मई 1991 को वे तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में तमिल आतंकवादियों के हमले में मारे गए थे. देश में इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी यानी आईटी रिवोल्यूशन की शुरुआत का श्रेय उन्हें ही जाता है.

पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने स्वतंत्रता दिवस पर 5 बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. देश को गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकालकर आर्थिक प्रगति की नई राह पर ले जाने का श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है.

देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री भी हुए जिन्हें केवल एक बार लाल किले से तिरंगा फहराने का मौका मिला. लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल देश के ऐसे पीएम थे जिन्हें केवल एक बार तिरंगा फहराने का मौका मिला था.

चंद्रशेखर देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें एक बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से तिंरंगा फहराने का मौका नहीं मिला.

केंद्र सरकार की वेबसाइट के अनुसार, हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga) वेबसाइट को देश के लोगों से 40 मिलियन से अधिक सेल्फी प्राप्त हुई हैं. यह अभियान 13-15 अगस्त तक चलेगा, जब भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah hoists the Tiranga at his residence in Delhi, as part of 'Har Ghar Tiranga' campaign. #IndependenceDay pic.twitter.com/LA6rxZ0OUI