लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? जानें  

Tiger Census 2023: भारत सरकार देश में बाघों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बाघों की आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है. सरकार ने संसद को बताया कि देश में बाघों की आबादी 2006 में 1,411 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है. केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में देश में बाघों की संख्या का नया आकड़ा पेश किया है.

रेड्डी से संसद में पूछा गया था कि क्या देश भर में आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में कुछ पक्षी, फूल, वन्यजीवों आदि को राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया है और विशेष दर्जे के साथ-साथ सुरक्षा प्रदान की गई है. जिसके बाद उन्होंने ये आकड़े पेश किये.

साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, भारत सरकार ने बाघ और मोर को क्रमशः 'राष्ट्रीय पशु' और 'राष्ट्रीय पक्षी' के रूप में अधिसूचित किया है.

'Project Tiger' has helped India's tiger population surge from the brink of extinction to 3,682 in 2023. India is now home to over 70% of the world's wild tiger population.#ModiHaiToMumkinHai pic.twitter.com/KRLrq2gBkW