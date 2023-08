IND vs WI: तिलक वर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड, गंभीर-कोहली के क्लब में हुई एंट्री

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत जारी रखते हुए गुयाना में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 37 गेंदों में नाबाद 49 रनों की पारी खेली.

वह तीसरे मैच में इन रन से अपनी फिफ्टी से चुक गए लेकिन उन्होंने T20I में कई रिकॉर्ड अपने नाम किये. तिलक ने अपने डेब्यू मैच में 39 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली थी. इसके साथ ही वह एक अनोखे रिकॉर्ड के साथ गंभीर और विराट के साथ एक विशेष क्लब में भी शामिल हो गए है.

Maturity with the bat ✨

Breathtaking shots 🔥

What's the wrist band story 🤔



Get to know it all in this special and hilarious chat from Guyana ft. @surya_14kumar & @TilakV9 😃👌 - By @ameyatilak



Full Interview 🎥🔽 #TeamIndia | #WIvIND https://t.co/7eeiwO8Qbf pic.twitter.com/TVVUvV3p7g