Flying Geckos: मिजोरम में मिली उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति, जानें कैसे है दूसरों से अलग

हम अपनी प्रकृति के जितने रहस्यों को जानने की कोशिश करते है उतने ही नए रहस्य हमारे सामने आते जाते है. यह इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी खोजा जाना बाकी है.

इसी कड़ी में मिजोरम के जंगलों में वैज्ञानिकों ने उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है. खोजी गयी यह नई प्रजाति अन्य छिपकलियों से अलग है. इसका नाम राज्य के नाम पर रखा गया है. यह खोज उत्तर-पूर्वी भारत में छिपे जैवविविधता को दर्शाती है.

