पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, यहां देखें पीएम को मिले प्रमुख विदेशी अवार्ड्स की लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है. फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका (Sitiveni Rabuka) ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान 'कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से नवाज़ा है.

इस सम्मान के बाद पीएम मोदी ने कहा कि "यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है." पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है.

Humbled by the gesture of Papua New Guinea of conferring me with the Companion of the Order of Logohu. Gratitude to Governor General Sir Bob Dadae for presenting the award. This is a great recognition of India and the accomplishments of our people. pic.twitter.com/VDhqTJK6Ra

पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल सर बॉब डाडे (Sir Bob Dadae) ने पीएम मोदी को सम्मानित करते हुए कहा कि पैसिफिक द्वीप देशों की एकता के कारण और ग्लोबल साउथ की अगुवाई में सहयोग के लिए पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया जा रहा है. इससे पहले यह अवार्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी दिया जा चुका है.

Grateful to the people and Government of Fiji for conferring the Companion of the Order of Fiji on me. I thank PM @slrabuka for presenting the award. It is an honour for the people of India and a recognition of the strong ties between India and Fiji. pic.twitter.com/rhUPrE0Nvu