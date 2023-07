Surinder Shinda: फेमस पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंदा का निधन, अपने इन गानों से हुए थे मशहूर

मशहूर पंजाबी लोक गायक सुरिंदर शिंदा (Surinder Shinda) का निधन हो गया है. उन्होंने DMC अस्पताल लुधियाना में अंतिम सांस ली. वह 64 साल के थे. कुछ समय पहले उन्होंने फूड पाइप का ऑपरेशन करवाया था, जिसके बाद से वह बीमार चल रहे थे.

उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे जहां उन्हें वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था. सुरिंदर अपने पीछे पत्नी जोगिंदर कौर और बेटे मनिंदर और सिमरन को छोड़ गए. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है.

सुरिंदर को बचपन से ही संगीत का शौक था और वह चार वर्ष की आयु से ही संगीत सिखने लगे थे. उन्हें संगीत विरासत में मिली थी. उनकी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल हाता शेर जंग सरकारी स्कूल से हुई थी. शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गयी.

सुरिंदर का जन्म लुधियाना के छोटी अयाली गावं में हुआ था. उनके पिता बचन राम भी संगीत के जुड़े हुए थे. उनकी माता का नाम विदेवती था. उन्होंने लुधियाना से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी.

उनका असली नाम सुरिंदर पाल धम्मी है. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ई उन्होंने सरूप मैकेनिकल वर्क्स लुधियाना में नौकरी कर ली थी लेकिन संगीत के शौक ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और प्रोफेशनल सिंगर बनने का फैसला लिया.

Saddened at the news of Sad Demise of famous Punjabi Singer #SurinderShinda ji. God bless the departed soul. @BJP4Punjab pic.twitter.com/4ziZoGbp9Z

सुरिंदर शिंदा ने संगीत की बारीकियों को उस्ताद जसवंत भामरा से सीखा. उस समय भामरा नेशनल कॉलेज में संगीत के प्रोफेसर थे. उन्होंने 165 से अधिक गीतों की कैसेट रिलीज़ किया था. उनका पहला गाना "उच्चा बुर्ज लाहौर दा" था जो काफी सुपरहिट हुआ था.

उनके पंजाबी गानों की लिस्ट काफी लंबी है. उन्होंने बल्ले-बल्ले शावा-शावा, नवां लै लेया ट्रक तेरे यार ने नी बाबियां दे चल चलिए, पुत्त जट्टा दे जैसे मशहूर पंजाबी गाने गाये थे. उनके चले जाने के बाद भी उनके गाने लोगों को उनकी याद दिलाते रहेंगे. उनके निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

A big loss to the Punjabi music industry as famous Punjabi singer Surinder Shinda passed away today. My heartfelt condolences are with his family and fans worldwide.



May Waheguru ji grant eternal peace to the departed soul. RIP! pic.twitter.com/XKgS1Jpece