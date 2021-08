ब्रिटेन ने भारत को ‘रेड’ से निकाल कर ‘एम्बर’ लिस्ट में डाला, जानें इसका मतलब

ब्रिटेन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद यात्रा संबंधी पाबंदियों में ढील देना का घोषणा कर दिया है. ब्रिटेन ने भारत को ‘रेड’ लिस्ट से निकाल कर ‘एम्बर’ लिस्ट में डाल दिया है. इसके तहत भारत से आने वाले वे यात्री जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें अब 10 दिन तक होटल क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी.

ब्रिटेन के ‘ट्रैफिक लाइट सिस्टम’ के तहत ‘एम्बर’ लिस्ट वाले देशों से आने वाले लोगों को घर में 10 दिन क्वारंटीन में रहना होता है. यह बदलाव 08 अगस्त 2021 से लागू होगा. ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ने ट्वीट किया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, भारत और बहरीन को ‘रेड’ लिस्ट से निकाल ‘एम्बर’ लिस्ट में डाल दिया गया है.

We're making some changes to our travel lists🚦



Firstly, we’re removing the quarantine requirement for fully jabbed travellers coming back from #France.



At the same time, we’re adding key destinations ☀️ Germany, Austria, and Norway to the Green List 🟢[1/3]