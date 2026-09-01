उत्तराखंड का वह जिला, जिसमें हैं सबसे अधिक तहसील

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें उत्तराखंड का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। राज्य में अलग-अलग जिले हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। इस कड़ी में यहां एक जिला ऐसा भी है, जिसमें सबसे अधिक तहसीलें मौजूद हैं। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

उत्तराखंड में कुल जिले और तहसील

उत्तराखंड राज्य का गठन नवंबर, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर किया गया था। पहले इसे उत्तरांचल कहा जाता था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य में कुल 13 जिले हैं, जिनमें कुल 113 तहसील आती हैं। इन्हें प्रशासनिक स्तर पर दो अलग-अलग मंडलों में बांटा गया है, जिनमें गढ़वाल और कुमाऊं शामिल है।

सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला

उत्तराखंड का सबसे अधिक तहसील वाले जिले की बात करें, तो उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग और पिथौरागढ़ के आधिकारिक जिला पोर्टल pithoragarh.gov.in के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में कुल 13 प्रशासनिक तहसीलें हैं, जो कि इस प्रकार हैंः