Allahabad High Court Group-C and D Final Result 2023: जारी हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट, यहाँ देखें पीडीएफ लिंक

Allahabad High Court Group-C and D Result 2023: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रुप-सी और डी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो अपना रिजल्ट नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं. ये परिणाम स्टेनोग्राफर, ग्रुप-सी, डी और ड्राइवर के पदों के लिए जारी किया गया है कैंडिडेट अपना रिजल्ट ऑफिसियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं.

साथ ही उम्मीदवार नीचे दिए गए लिक पर क्लिक कर के भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं -

उल्लेखनीय है कि, उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन दिसम्बर 2022 में किया गया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 'द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2022-23' का आयोजन किया।ये परीक्षा 12 से 18 दिसम्बर 2022 तक आयोजित की गई थी. साथ ही एनटीए ने इसकी फाइनल आंसर की जनवरी 2023 में निकाली थी.

Allahabad High Court Result 2023 Overview :

भर्ती संस्था का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा की तिथि 12 से 18 दिसम्बर 2022 फाइनल आंसर की जारी होने की तिथि 19 जनवरी 2023 ऑफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in

Allahabad High Court Result 2023 कैसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो कर के अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं -

स्टेप-1 : सबसे पहले कोर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जायें

स्टेप-2 : “Final results of the Recruitment Exam. for the post of Group-C, Driver Grade-IV and Group-D cadre held under The U.P. Civil Court Staff Centralized Recruitment 2022-23” पर क्लिक करें.

स्टेप-3 : अब एक नया विंडो ओपन होगा

स्टेप-4 : इसमें दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-5 : अब स्क्रीन पर आपके रिजल्ट की पीडीएफ ओपन हो जाएगी.