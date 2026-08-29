MP Sub Engineer Vacancy 2026: एमपीईएसबी 1700 सब इंजीनियर के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें Apply

MP Sub Engineer Vacancy 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने 25 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर 1700 सब इंजीनियर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एमपीईएसबी में सब इंजीनियर के 1700 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

MPESB Sub Engineer Notification 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

एमपीईएसबी में सब इंजीनियर के रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।