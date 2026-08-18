Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ ऑफिशिल वेबसाइट पर, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा दिनांक 16 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024, 04 जनवरी और 05 जनवरी 2025, 07 जनवरी से 10 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल एक 1,000 से अधिक रिक्त पदों को भरना चाहता है। इनमें RAC, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लंबर, सीवेज टेक्नोलॉजी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, COMP LAB IT, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और वेल्डर के पद शामिल है।

RSSB Junior Instructor Cut Off 2026 in English

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राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल आदि चरण शामिल थे। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की कट-ऑफ लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ लिस्ट पोस्ट वाइज अलग-अलग जारी की गई है।