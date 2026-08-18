Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ ऑफिशिल वेबसाइट पर, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026: आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लेख में दिए लिंक से कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा दिनांक 16 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024, 04 जनवरी और 05 जनवरी 2025, 07 जनवरी से 10 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल एक 1,000 से अधिक रिक्त पदों को भरना चाहता है। इनमें RAC, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लंबर, सीवेज टेक्नोलॉजी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, COMP LAB IT, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और वेल्डर के पद शामिल है।
RSSB Junior Instructor Cut Off 2026 in English
RSSB Junior Instructor Cut off 2026 डाउनलोड लिंक
राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल आदि चरण शामिल थे। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की कट-ऑफ लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कट-ऑफ लिस्ट पोस्ट वाइज अलग-अलग जारी की गई है।
|
राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ लिस्ट 2026 डाउनलोड लिंक
Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर RAC कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लंबर कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर सीवेज टेक्नोलॉजी कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर Comp Lab IT कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल कटऑफ 2024
|
जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर कटऑफ 2024
Rajasthan Junior Instructor Cut off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स
आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा की कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। आरएसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।
परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - आरएसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी।
रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.