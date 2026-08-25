SBI Bank Apprentice Result 2026: एसबीआई बैंक अप्रेंटिस रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

SBI Bank Apprentice Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर एसबीआई अप्रेंटिस की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट 24 अगस्त 2026 को जारी किया गया। इसकी लिखित परीक्षा 11 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। एसबीआई बैंक अप्रेंटिस के एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर दर्ज कर नाम चेक कर सकते हैं।

SBI Apprentice Result 2026 डाउनलोड लिंक

एसबीआई बैंक अप्रेंटिस का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में सलेक्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।