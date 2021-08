अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया

अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति (Afghanistan Vice President) अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि अब वह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं. सप्ताह के आखिर में काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ कर चले गए हैं. उन्होंने कहा कि उनका कोई अता-पता नहीं चलने के बाद वह अब देश के लीगल कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं. अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है.

अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भरते हुए खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है. अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफा या मृत्यु में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है. मैं वर्तमान में अपने देश के अंदर हूं और वैध केयरटेकर राष्ट्रपति हूं. मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूं.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.