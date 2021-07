भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम-यूपीआई, जानें कैसे होगा पर्यटकों को फायदा

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योन्पो नमगेय शेरिंग ने मिलकर 12 जुलाई 2021 को भूटान में भारत का भीम-यूपीआई ऐप लॉन्च किया. वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भीम-यूपीआई हमारे द्वारा किए गए बहुत अच्छे सफल प्रयोगों में से एक है. इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम-यूपीआई के क्यू आर कोड अपने देश में मान्यता दी है.

There couldn't be any better place to launch it (BHIM-UPI) because every Indian tourist who goes to Bhutan goes with such a warm feeling to the land of happiness: Finance Minister Nirmala Sitharaman & FM of Bhutan Lyonpo Namgay Tshering jointly launch BHIM–UPI in Bhutan