सरकार ने मध्यप्रदेश में कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया

मध्यप्रदेश सरकार ने इंदौर में मरे हुए कौओं में घातक वायरस पाए जाने के बाद 04 जनवरी 2021 को राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी जिलों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कौओं और पक्षियों की मृत्यु की सूचना पर तत्काल रोग नियंत्रण के लिये केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं.

कोरोना वायरस (कोविड-19) का खतरा अभी टला भी नहीं है और इस बीच एक और बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है. वहीं, राजस्थान और गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट है.

राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है. पिछले दिनों इंदौर में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस (एच-5, एन-8) की पुष्टि हुई है. पशु चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल से कौओं के शव का परीक्षण कराया था. इसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

Bird Flu has been detected in four samples of dead crows sent to the state lab. Around 100 crows died in Mandsaur between 23rd Dec & 3rd Jan. Medical team to conduct surveillance within 1-km of the infected area: Dr Manish Ingole, Animal Husbandry Dept, Mandsaur, #MadhyaPradesh https://t.co/WPWvTq3Fyq pic.twitter.com/8PuYuFzW8E