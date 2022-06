क्या आप जानते है Monkeypox और Chickenpox में क्या अंतर है?

Difference between monkeypox and chickenpox: WHO प्रमुख ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को खतरे को कम करने हेतु ‘महत्वपूर्ण और तत्काल’ कार्रवाई करने की जरूरत है.

monkeypox and chickenpox

Difference between monkeypox and chickenpox: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि मंकीपॉक्स (Monkeypox) लगभग 30 देशों में फैल गया है और 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है. WHO ने कहा है कि मंकीपॉक्स वायरस फैल रहा है तथा लोगों को इसका पता नहीं चल पा रहा है. WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को खतरे को कम करने हेतु ‘महत्वपूर्ण और तत्काल’ कार्रवाई करने की जरूरत है. WHO प्रमुख ने कहा कि, स्थिति विकसित हो रही है तथा हमें उम्मीद है कि और केस सामने आ सकते है. जबकि मंकीपॉक्स Monkeypox) के लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं, यह कुछ मामलों में गंभीर भी हो सकता है. WHO के अधिकारियों ने पहले कहा था कि मंकीपॉक्स का प्रकोप ‘एक नियंत्रण योग्य स्थिति है’ तथा सामूहिक रूप से विश्व के पास इस प्रकोप को रोकने का एक अवसर है. Monkeypox और Chickenpox में क्या अंतर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार मनुष्यों में मंकीपॉक्स के लक्षण स्मॉलपॉक्स या चेचक के लक्षणों के समान लेकिन हल्के होते हैं. मंकीपॉक्स की शुरुआत लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं थकावट होती है. बता दें मंकीपॉक्स एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले वायरस के कारण होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी में मृत्यु दर 10 प्रतिशत तक होने की संभावना है. विशेषज्ञों के अनुसार मंकीपॉक्स के लक्षण चेचक की तुलना में काफी कम गंभीर होते हैं. बता दें मनुष्यों में इसकी शुरुआत फ्लू जैसी बीमारी एवं लिम्फ नोड्स की सूजन से शुरू होती हैं. इस बीमारी में व्यक्ति के चेहरे एवं शरीर पर दाने निकल आते हैं. सीडीसी के अनुसार चिकनपॉक्स (Chickenpox) की समस्या में शरीर पर दाने एवं छाले हो जाते हैं. ये दाने खुजली और द्रव से भरे फफोले में बदल जाते हैं. ये दाने पहले छाती, पीठ एवं चेहरे पर दिखाई दे सकते हैं तथा फिर संक्रमण बढ़ने के साथ मुंह और पलकों सहित पूरे शरीर में फैल सकते हैं. चिकनपॉक्स खासकर बच्चों में होने वाली एक बहुत ही समान्य बीमारी है. इस बीमारी के चलते प्रत्येक साल लगभग 40 लाख लोग बीमार होते हैं और 10,000 से अधिक लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है. चिकनपॉक्स के टीके ने इसे बहुत ही दुर्लभ बना दिया है. लेकिन इस बीमारी से लोग अभी भी हर साल बीमार पड़ते हैं. आमतौर पर चिकनपॉक्स की बीमारी हल्की होती है. चिकनपॉक्स के घाव भिन्न-भिन्न हिस्सों में अलग-अलग वक्त पर दिखाई देते हैं. वे ज्यादातर पेट, छाती एवं पीठ पर होते हैं. मंकीपॉक्स में चिकनपॉक्स की तरह, तरल पदार्थ से भरे दाने के कारण से होता है जो बाद में पपड़ीदार हो जाता है और जिसके निशान बन सकते हैं.

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप AndroidIOS