ई-श्रम पोर्टल: सरकार कल करेगी लॉन्च, देश के हर कामगार को मिलेगा योजनाओं का लाभ

केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत करेगी. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी. इसका मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया है. उन्होंने कहा कि पोर्टल 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले श्रमिकों के सवालों का जवाब और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14434 भी लॉन्च किया जाएगा.

Just two days before the e-Shram portal is launched, unveiled its logo. As envisaged by PM Shri @narendramodi ji, the portal will be the national database of our nation builders, our Shram Yogis. The portal will help take welfare schemes to their doorstep. pic.twitter.com/7I52GFj86X