केंद्र सरकार ने NIA की इम्फाल, चेन्नई और रांची में नई शाखाएं खोलने की दी मंजूरी

गृह मंत्रालय ने 28 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तीन अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है. एनआईए के अनुसार, इस निर्णय से आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी को संबंधित राज्यों में किसी भी उभरती हुई स्थिति को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी.

यह फैसला एनआइए की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा. एनआईए की अतिरिक्त शाखाओं की स्थापना से एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में पहले से अधिक सक्षम हो सकेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एनआइए की तीन नई शाखाओं को स्वीकृति दी है.

Ministry of Home Affairs (MHA) has sanctioned three additional branches of the National Investigation Agency (NIA) to be located at Imphal, Chennai and Ranchi pic.twitter.com/mUaKDsRYQJ