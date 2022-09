UNDP human development index 2021: संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जारी, भारत 132 वें स्थान पर, देखें कौन है शीर्ष पर?

UNDP human development index 2021: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक (HDI) की रिपोर्ट जारी कर दी है. इस सूची में यूरोपीय देश स्विट्ज़रलैंड ने 0.962 HDI मान के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है. वही भारत 191 देशों की इस सूची में 132 वें स्थान पर है. रिपोर्ट के अनुसार भारत का HDI मान 0.633 है. वर्ष 2020 में भारत इस सूची में 0.645 HDI मान के साथ 131वें स्थान पर था.

.@UNDP’s new #HumanDevelopment Report finds that human development has, for the first time ever, reversed for a second consecutive year, setting us back to levels last seen in 2016 and the adoption of the #ParisAgreement.



