ईरान बना SCO का नया स्थायी सदस्य, पीएम मोदी ने दी बधाई, जानें क्या है इसके मायने

ईरान औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पूर्ण सदस्य बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए, ईरान को शुभकामनाएं दी है. गौरतलब है कि ईरान ने 15 साल पहले एससीओ में शामिल होने का अनुरोध किया था.

ईरान, भारत के विस्तारित पड़ोसी देश में से एक है. पिसेम मोदी ने एससीओ के वर्चुल शिखर सम्मेलन में ईरान का स्वागत किया, इस वर्ष एससीओ के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है.

PM @narendramodi stresses, Shanghai Cooperation Organization (SCO) should not hesitate to criticize such nations which are using cross-border terrorism as an instrument of their policy, and providing shelter to terrorists. #SCOSummit pic.twitter.com/yNL1fyZXZl