Women’s Cricket: कौन है उमा छेत्री, जिन्होंने भारतीय महिला टीम में जगह बनाते ही रचा इतिहास

असम क्रिकेट के लिए सोमवार का दिन बेहद खास था, असम से पहली महिला खिलाड़ी का सेलेक्शन भारतीय महिला टीम में हुआ है. असम की उमा छेत्री का चयन आगामी बांग्लादेश दौरे के लिए राष्ट्रीय टीम में हुआ है.

इस बार भारतीय टीम में युवा प्रतिभावों को जगह दी गयी है. बीसीसीआई महिला चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ 9 जुलाई से शुरू होने वाली क्रमशः तीन मैचों की टी20ई और एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है.

Cricketing in Assam enters a glorious new chapter as we proudly witness our first-ever representation in the Indian Women's National Cricket Team. 🇮🇳 Congratulations to Uma Chetry for her remarkable achievement, becoming the trailblazer from our state to don the Blue jersey!



We… pic.twitter.com/LPwReKr36r