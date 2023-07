Ashes 2023: बेन स्टोक्स ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का 24 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, साथ ही बनाये कई रिकॉर्ड

एशेज सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के तूफानी शतक के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम को लॉर्ड्स टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा. स्टोक्स ने लॉर्ड्स के मैदान पर चौथी पारी में 155 रनों की पारी खेली.

बेन स्टोक्स भले ही अपनी टीम को जीत नहीं दिला पायें हो लेकिन उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के 23 साल पुरानें रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स टेस्ट की चौथी पारी में 214 गेंदों का सामना करते हुए 155 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान स्टोक्स ने 09 चौके और इतने ही छक्के लगायें. बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स टेस्ट को रोमांचक मोड़ पर ला दिया था, लेकिन 155 रन के स्कोर पर जोश हेडलवुड ने उन्हें 155 रन के स्कोर पर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया.

बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बेन स्टोक्स ने एडम गिलक्रिस्ट के 24 साल पुरानें रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

बेन स्टोक्स ने 155 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 1999 में नाबाद 149 रनों की पारी खेली थी. अब वह इस मामले में दूसरे नंबर पर खिसक गए है.

लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए अब एक मैच और जीतने की आवश्यकता है. ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स टेस्ट 43 रनों से जीत लिया है. मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ़ द मैच वार्ड से सम्मानित किया गया.

बेन स्टोक्स ने एशेज में किसी टेस्ट मैच की चौथी पारी में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में सर डॉन ब्रेडमैन की बराबरी कर ली है. डॉन ब्रेडमैन और हर्बर्ट सटक्लिफ ने एशेज टेस्ट की चौथी पारी में तीन-तीन शतक लगा चुके है. बेन स्टोक्स का बजी यह तीसरा शतक था.

बेन स्टोक्स ने टेस्ट की चौथी पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में टिम साउदी की बरबरी कर ली है. टिम साउदी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2008 में 09 छक्के लगाये थे. सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड नाथन एस्टल के नाम है.

First #Ashes hundred by an England captain since 2010 and it was a century for the ages 🔥



Well played, Ben Stokes 👏#WTC25 | #ENGvAUS pic.twitter.com/iO5wlZu0gm