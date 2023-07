HDFC-HDFC Bank Merger: कौन हैं भारत के 10 सबसे बड़े बैंक?

एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद एचडीएफसी बैंक ₹14.12 लाख करोड़ के बाज़ार पूंजीकरण के साथ दुनिया की चौथी और भारत की सबसे बड़ी बैंक बन गयी है. विलय के बाद एचडीएफसी बैंक एक ही सिस्टम के तहत होम लोन से लेकर बैंकिंग तक की सर्विस प्रदान करेगा.

एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय की घोषणा पहले ही कर दी गयी थी, जो अब प्रभावी हो गया है. भारत में एचडीएफसी बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक ₹6.53 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक हो गयी है.

India’s No. 1 Private Sector Bank & India’s No. 1 Home Loans Company have merged to join the ranks of the world’s leading financial institutions.



On this momentous occasion, we rededicate ourselves to serve those who made this milestone possible – You, our Customer.#HDFCBank… pic.twitter.com/0IUzP9L2Oc