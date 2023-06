UCC: समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल आगामी मानसून सत्र में हो सकता है पेश, जानें क्या है इसके मायने

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है. देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इस मुद्दे को अहम माना जा रहा है.

उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है, जो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से उनके इनपुट मांगेगा जिसके बाद आगे का फैसला लिया जायेगा.

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हितधारकों के विचार सुनने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक बैठक बुलाई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने समिति के 31 सांसदों (सदस्य) को 3 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए सूचित कर दिया गया है.

