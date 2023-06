आईसीसी ने बताए वनडे विश्व कप 2023 के 5 प्रमुख मैच, जिस पर होंगी सबकी नजरें

आईसीसी वनडे विश्व कप-2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. विश्व कप-2023 का आयोजन भारत में किया जायेगा. आईसीसी के इस महाकुम्भ की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड-न्यूज़ीलैंड के उद्घाटन मैच से होगा.

दर्शकों के बीच विश्व कप क्रिकेट को लेकर खासा रोमांच रहता है. इस विश्व कप में दुनिया की चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच काफी कड़े मुकाबले देखने को मिलने वाले है. इसी कड़ी में आईसीसी ने भी कुछ मैचों को लिस्ट आउट किया है जिस पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहने वाली है.

The ICC Men's @CricketWorldCup 2023 is almost here 🏆 Are you ready for it? 😍 pic.twitter.com/z8VlWfpGSo

आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के रोमांच को देखते हुए हाल ही में टूर्नामेंट के बेस्ट मैचों के बारें में बताया है. हालांकि विश्व कप में होने वाले सभी मैच का दर्शक आनंद लेने वाले है. इस विश्व कप में दर्शकों को एक से एक बड़े मैच देखने को मिलने वाले है.

क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा के साथ, हम यहां उन पांच प्रमुख मैचों की चर्चा करने जा रहे है जिस पर दुनिया के हर एक क्रिकेट प्रेमी की नजर होगी.

भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा बहुप्रतीक्षित होते रहे है. वहीं जब विश्व कप की बात आती है तो क्रिकेट का रोमांच सातवें आसमान पर रहा है. दोनों टीमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

50 ओवर के विश्व कप में दोनों टीमें सात बार आमन-सामने हुई है, जिनमें भारत नेसभी मुकाबलों में जीत हासिल की है और विश्व कप जैसे बड़े स्टेज पर अपना दबदबा कायम रखा है.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के मैच का रोमांच भारत और पाक के मैच की तरह ही होता है. ये दोनों टीमें 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में विश्व कप के पहले मैच में आमने-सामने होंगी. पिछली बार विश्व कप 2019 के फिअल में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी. वह मैच सबसे यादगार क्रिकेट मैचों में से एक था. इस विश्व कप में भी दोनों टीमों की प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलेगी.

इंग्लैंड हाल के दिनों में व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी ताकत दिखा चुका है. इंग्लैंड की टीम ने 2019 विश्व कप का खिताब और 2022 T20 विश्व कप का ख़िताब अपने नाम करके पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है.

पांच बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए यह विश्व कप आसान नहीं रहने वाला है. वर्ष 2011 के विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मत दी थी. इस बार भी दोनों टीमों के मैच पर सबकी नजरें रहेंगी. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जायेगा.

इस विश्व कप में यह भारत का पहला मैच होगा. रोहित शर्मा की टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम से कड़ी टक्कर मिलने वाली है. जिस कारण आईसीसी ने भी इस मैच को विश्व कप के प्रमुख मैचों में स्थान दिया है.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले विश्व कप के मैच को भी आईसीसी ने प्रमुख मैचों में स्थान दिया है. दोनों टीमें 13 अक्टूबर को लखनऊ में आमने-सामने होंगी. दक्षिण अफ्रीका ने 2019 विश्व कप में केवल तीन मैच जीते, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रतियोगिता के अंतिम ग्रुप मैच में उसने मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. जिस कारण इस मैच पर भी दुनियाभर के दर्शकों की नजर रहने वाली है.

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच का भी रोमांच भारत-पाक मैच की तरह ही होता है. ये दोनों टीमें एशिया कप विश्व कप जैसे कई बड़े मौकों पर आमने-सामने हुई है और दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिला है.

दोनों टीमें 7 अक्टूबर को धर्मशाला में आमने-सामने होंगी. अफगानिस्तान की गेंदबाजी उनकी ताकत है, स्टार स्पिनर राशिद खान को मुजीब उर रहमान का साथ मिलेगा. बांग्लादेश के पास बड़े टूर्नामेंटों में थोड़ा अधिक अनुभव है, जिस कारण दोनों टीमों के बीच एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा.

Virender Sehwag believes India will give it their all to win #CWC23 for Virat Kohli like the 2011 squad did for Sachin Tendulkar 🙌



Details ➡️ https://t.co/NWDuOvDUed pic.twitter.com/aMtLxQMM6x