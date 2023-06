इस टीम ने तोड़ा सुपर ओवर के सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड, यहां देखें पूरे स्टैट्स

नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट के सुपर ओवर में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आईसीसी वनडे विश्व कप क्वॉलिफायर-2023 के एक मैच के दौरान नीदरलैंड्स ने यह रिकॉर्ड बनाया.

नीदरलैंड्स ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए सुपर ओवर में 30 रन जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया. नीदरलैंड्स के ऑल-राउंडर लोगन वैन बीक ने वेस्टइंडीज़ के ऑल-राउंडर जेसन होल्डर के सुपर ओवर में 30 रन बनाया.

Logan van Beek in the Super Over against West Indies:



With the bat: 4 6 4 6 6 4 💥

With the ball: 8/2 with one ball to spare 👊



SENSATIONAL 🤩#CWC23 | #WIvNED: https://t.co/nJHz2HouZx pic.twitter.com/FXuUd0R56J