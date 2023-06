Wanindu Hasaranga ने वकार यूनुस के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, यहां देखें पूरे स्टैट्स

Sri Lanka's spin sensation joins ICC Hall of Famer Waqar Younis in rare air 🙌 More: https://t.co/30E12aNBgu pic.twitter.com/3XctAFM2ss

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप