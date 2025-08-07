UP Board Compartment Result 2025 OUT
IBPS PO exam is scheduled to be held on August 17, 23 and 24. Candidates preparing to appear for the exam must be aware of their designated IBPS PO exam centres and the essential items to carry on exam day. This helps ensure smooth travel and avoids any last-minute issues. Check the complete list of IBPS PO Prelims and Mains exam centres below.

State-wise IBPS PO 2025 Exam Centres List with City Names & Details
The Institute of Banking Personnel Selection will conduct the IBPS PO exam on August 17, 23 and 24. The exam will be held in multiple shifts at designated exam centres spread across the country. The authorities have released the IBPS PO exam centres list for Prelims and Mains exam along with the official recruitment notification PDF. Aspirants gearing up to appear for IBPS PO Prelims exam 2025 should carefully check their exam centre details and shift timings mentioned on the admit card. It is crucial to report to the allotted centre well before the scheduled time, as late entry may lead to disqualification from the selection process. In this article, we have mentioned the complete list of IBPS PO exam centres 2025 for your reference.

IBPS PO Exam Centres 2025

IBPS PO is a national-level exam which is conducted annually to shortlist eligible candidates for the Probationary Officer/Management Trainee vacancies in different public sector banks in India. This year too, it is scheduled to be held on August 17, 23 and 24, while Mains is scheduled for 12 October. Candidates are required to reach the exam venue on their allotted shift timings and exam centres. These test centres are allotted on the basis of their preferences mentioned in the application form.

List of IBPS PO Prelims Exam Centres

IBPS PO Prelims exam is being conducted to fill 5208 PO vacancies in 11 participating banks. It is a national-level exam which will be conducted in these states and cities:

State Code

State /UT / NCR

IBPS PO Preliminary Examination Centre

11

Andaman &

Nicobar

Port Blair

12

Andhra Pradesh

Ananthapur, Eluru, Guntur/ Vijaywada , Kadapa, Kakinada, Kurnool, Ongole, Rajahmundry, Tirupati, Vishakhapatnam, Vizianagaram

13

Arunachal

Pradesh

Naharlagun

14

Assam

Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur

15

Bihar

Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur

16

Chandigarh

Chandigarh/Mohali

17

Chhattisgarh

Bhilai Nagar, Bilaspur, Durg, Raipur

18

Dadra & Nagar Haveli and

Daman & Diu

Surat, Jamnagar

19

Delhi

Delhi/New Delhi/Delhi NCR, Faridabad, Ghaziabad

20

Goa

Panaji

21

Gujarat

Ahmedabad/Gandhinagar, Anand, Bhavnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat/ Bardoli, Vadodara

22

Haryana

Ambala, Faridabad, Hisar, Gurugram, Kurukshetra

23

Himachal

Pradesh

Baddi, Bilaspur, Hamirpur, Mandi, Kangra, Kullu, Shimla, Solan, Una

24

Jammu &

Kashmir

Jammu, Samba, Srinagar, Baramullah

25

Jharkhand

Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi

26

Karnataka

Bengaluru, Belagavi (Belgaum), Kalaburagi (Gulbarga), Dharwad /Hubballi (Hubli), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Udupi

27

Kerala

Alappuzha, Kannur, Ernakulam, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram, Thrissur

28

Ladakh

Leh, Kargil

29

Lakshadweep

Kavarrati

30

Madhya

Pradesh

Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain

31

Maharashtra

Akola, Amravati, Ahilyanagar (Ahmednagar), Bhandara, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chandrapur, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai/ MMR, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Solapur

32

Manipur

Imphal, Kakching

33

Meghalaya

Shillong, Tura

34

Mizoram

Aizawl

35

Nagaland

Kohima, Dimapur

36

Odisha

Balasore, Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur

37

Puducherry

Puducherry

38

Punjab

Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Moga, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara

39

Rajasthan

Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur, Sriganganagar

40

Sikkim

Gangtok

41

Tamil Nadu

Chennai, Coimbatore, Cuddalore Erode, Karur, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil/ Kanyakumari, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Virudhunagar, Namakkal, Thoothukudi, Tirupur, Viluppuram, Dharampuri, Dindigul

42

Telangana

Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Warangal, Nizamabad

43

Tripura

Agartala

44

Uttar Pradesh

Agra, Aligarh, Bareilly, Ayodhya, Ghaziabad, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida/ Greater Noida, Prayagraj(Allahabad), Varanasi, Ghazipur

45

Uttarakhand

Dehradun, Haldwani, Roorkee

46

West Bengal

Asansol, Durgapur, Kolkata/ Greater Kolkata, Howrah, Hooghly, Kalyani, Siliguri

IBPS PO Mains Exam Centres 2025

Candidates securing above the IBPS PO Cut Off in Prelims will be eligible to appear for Mains exam. Refer to the table below to check IBPS PO Exam Cities and States for Mains exam.

State /UT / NCR

IBPS PO Main Examination Center

Andaman &

Nicobar

Port Blair

Andhra Pradesh

Guntur/ Vijaywada, Kurnool, Vishakhapatnam, Vizianagaram

Arunachal

Pradesh

Naharlagun

Assam

Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar

Bihar

Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur

Chandigarh

Chandigarh/Mohali

Chhattisgarh

Bhilai Nagar, Bilaspur Raipur

Dadra & Nagar Haveli and

Daman & Diu

Surat

Delhi

Delhi/New Delhi/Delhi NCR, Faridabad, Ghaziabad

Goa

Panaji

Gujarat

Ahmedabad/Gandhinagar, Vadodara, Rajkot, Surat/ Bardoli

Haryana

Ambala, Faridabad, Hisar, Gurugram, Kurukshetra

Himachal

Pradesh

Baddi, Bilaspur, Hamirpur, Mandi, Shimla, Solan, Una

Jammu &

Kashmir

Jammu, Samba, Srinagar

Jharkhand

Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi

Karnataka

Bengaluru , Belagavi (Belgaum), Dharwad/Hubballi (Hubli), Kalaburagi (Gulbarga), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Udupi

Kerala

Alappuzha, Ernakulam, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram Thiruvananthapuram, Thrissur

Ladakh

Leh, Kargil

Lakshadweep

Kavaratti

Madhya

Pradesh

Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Satna, Ujjain

Maharashtra

Amravati, Ahilyanagar (Ahmednagar), Bhandara, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalgaon, Jalna, Kolhapur ,Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai/ MMR, Nagpur, Nanded, Pune

Manipur

Imphal, Kakching

Meghalaya

Shillong, Tura

Mizoram

Aizawl

Nagaland

Kohima, Dimapur

Odisha

Bhubaneshwar, Cuttack, Rourkela, Sambalpur

Puducherry

Puducherry

Punjab

Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala, Phagwara

Rajasthan

Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Sikar

Sikkim

Gangtok

Tamil Nadu

Chennai, Coimbatore Madurai, Namakkal Salem, Thiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Virudhunagar

Telangana

Hyderabad, Karimnagar, Warangal

Tripura

Agartala

Uttar Pradesh

Ghaziabad, Noida/ Greater Noida, Kanpur, Lucknow, Meerut, Prayagraj(Allahabad), Varanasi

Uttarakhand

Dehradun, Haldwani, Roorkee

West Bengal

Asansol, Durgapur, Kolkata/ Greater Kolkata, Kalyani, Siliguri

