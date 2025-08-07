The Institute of Banking Personnel Selection will conduct the IBPS PO exam on August 17, 23 and 24. The exam will be held in multiple shifts at designated exam centres spread across the country. The authorities have released the IBPS PO exam centres list for Prelims and Mains exam along with the official recruitment notification PDF. Aspirants gearing up to appear for IBPS PO Prelims exam 2025 should carefully check their exam centre details and shift timings mentioned on the admit card. It is crucial to report to the allotted centre well before the scheduled time, as late entry may lead to disqualification from the selection process. In this article, we have mentioned the complete list of IBPS PO exam centres 2025 for your reference.
IBPS PO Exam Centres 2025
IBPS PO is a national-level exam which is conducted annually to shortlist eligible candidates for the Probationary Officer/Management Trainee vacancies in different public sector banks in India. This year too, it is scheduled to be held on August 17, 23 and 24, while Mains is scheduled for 12 October. Candidates are required to reach the exam venue on their allotted shift timings and exam centres. These test centres are allotted on the basis of their preferences mentioned in the application form.
List of IBPS PO Prelims Exam Centres
IBPS PO Prelims exam is being conducted to fill 5208 PO vacancies in 11 participating banks. It is a national-level exam which will be conducted in these states and cities:
|
State Code
|
State /UT / NCR
|
IBPS PO Preliminary Examination Centre
|
11
|
Andaman &
Nicobar
|
Port Blair
|
12
|
Andhra Pradesh
|
Ananthapur, Eluru, Guntur/ Vijaywada , Kadapa, Kakinada, Kurnool, Ongole, Rajahmundry, Tirupati, Vishakhapatnam, Vizianagaram
|
13
|
Arunachal
Pradesh
|
Naharlagun
|
14
|
Assam
|
Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur
|
15
|
Bihar
|
Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur
|
16
|
Chandigarh
|
Chandigarh/Mohali
|
17
|
Chhattisgarh
|
Bhilai Nagar, Bilaspur, Durg, Raipur
|
18
|
Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
|
Surat, Jamnagar
|
19
|
Delhi
|
Delhi/New Delhi/Delhi NCR, Faridabad, Ghaziabad
|
20
|
Goa
|
Panaji
|
21
|
Gujarat
|
Ahmedabad/Gandhinagar, Anand, Bhavnagar, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat/ Bardoli, Vadodara
|
22
|
Haryana
|
Ambala, Faridabad, Hisar, Gurugram, Kurukshetra
|
23
|
Himachal
Pradesh
|
Baddi, Bilaspur, Hamirpur, Mandi, Kangra, Kullu, Shimla, Solan, Una
|
24
|
Jammu &
Kashmir
|
Jammu, Samba, Srinagar, Baramullah
|
25
|
Jharkhand
|
Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi
|
26
|
Karnataka
|
Bengaluru, Belagavi (Belgaum), Kalaburagi (Gulbarga), Dharwad /Hubballi (Hubli), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Udupi
|
27
|
Kerala
|
Alappuzha, Kannur, Ernakulam, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram, Thrissur
|
28
|
Ladakh
|
Leh, Kargil
|
29
|
Lakshadweep
|
Kavarrati
|
30
|
Madhya
Pradesh
|
Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain
|
31
|
Maharashtra
|
Akola, Amravati, Ahilyanagar (Ahmednagar), Bhandara, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Chandrapur, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai/ MMR, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Solapur
|
32
|
Manipur
|
Imphal, Kakching
|
33
|
Meghalaya
|
Shillong, Tura
|
34
|
Mizoram
|
Aizawl
|
35
|
Nagaland
|
Kohima, Dimapur
|
36
|
Odisha
|
Balasore, Berhampur(Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur
|
37
|
Puducherry
|
Puducherry
|
38
|
Punjab
|
Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Moga, Mohali, Pathankot, Patiala, Phagwara
|
39
|
Rajasthan
|
Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur, Sriganganagar
|
40
|
Sikkim
|
Gangtok
|
41
|
Tamil Nadu
|
Chennai, Coimbatore, Cuddalore Erode, Karur, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil/ Kanyakumari, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Virudhunagar, Namakkal, Thoothukudi, Tirupur, Viluppuram, Dharampuri, Dindigul
|
42
|
Telangana
|
Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Warangal, Nizamabad
|
43
|
Tripura
|
Agartala
|
44
|
Uttar Pradesh
|
Agra, Aligarh, Bareilly, Ayodhya, Ghaziabad, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida/ Greater Noida, Prayagraj(Allahabad), Varanasi, Ghazipur
|
45
|
Uttarakhand
|
Dehradun, Haldwani, Roorkee
|
46
|
West Bengal
|
Asansol, Durgapur, Kolkata/ Greater Kolkata, Howrah, Hooghly, Kalyani, Siliguri
IBPS PO Mains Exam Centres 2025
Candidates securing above the IBPS PO Cut Off in Prelims will be eligible to appear for Mains exam. Refer to the table below to check IBPS PO Exam Cities and States for Mains exam.
|
State /UT / NCR
|
IBPS PO Main Examination Center
|
Andaman &
Nicobar
|
Port Blair
|
Andhra Pradesh
|
Guntur/ Vijaywada, Kurnool, Vishakhapatnam, Vizianagaram
|
Arunachal
Pradesh
|
Naharlagun
|
Assam
|
Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar
|
Bihar
|
Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur
|
Chandigarh
|
Chandigarh/Mohali
|
Chhattisgarh
|
Bhilai Nagar, Bilaspur Raipur
|
Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
|
Surat
|
Delhi
|
Delhi/New Delhi/Delhi NCR, Faridabad, Ghaziabad
|
Goa
|
Panaji
|
Gujarat
|
Ahmedabad/Gandhinagar, Vadodara, Rajkot, Surat/ Bardoli
|
Haryana
|
Ambala, Faridabad, Hisar, Gurugram, Kurukshetra
|
Himachal
Pradesh
|
Baddi, Bilaspur, Hamirpur, Mandi, Shimla, Solan, Una
|
Jammu &
Kashmir
|
Jammu, Samba, Srinagar
|
Jharkhand
|
Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi
|
Karnataka
|
Bengaluru , Belagavi (Belgaum), Dharwad/Hubballi (Hubli), Kalaburagi (Gulbarga), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Udupi
|
Kerala
|
Alappuzha, Ernakulam, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram Thiruvananthapuram, Thrissur
|
Ladakh
|
Leh, Kargil
|
Lakshadweep
|
Kavaratti
|
Madhya
Pradesh
|
Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Satna, Ujjain
|
Maharashtra
|
Amravati, Ahilyanagar (Ahmednagar), Bhandara, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalgaon, Jalna, Kolhapur ,Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai/ MMR, Nagpur, Nanded, Pune
|
Manipur
|
Imphal, Kakching
|
Meghalaya
|
Shillong, Tura
|
Mizoram
|
Aizawl
|
Nagaland
|
Kohima, Dimapur
|
Odisha
|
Bhubaneshwar, Cuttack, Rourkela, Sambalpur
|
Puducherry
|
Puducherry
|
Punjab
|
Amritsar, Bhatinda, Fatehgarh Sahib, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala, Phagwara
|
Rajasthan
|
Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Sikar
|
Sikkim
|
Gangtok
|
Tamil Nadu
|
Chennai, Coimbatore Madurai, Namakkal Salem, Thiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Virudhunagar
|
Telangana
|
Hyderabad, Karimnagar, Warangal
|
Tripura
|
Agartala
|
Uttar Pradesh
|
Ghaziabad, Noida/ Greater Noida, Kanpur, Lucknow, Meerut, Prayagraj(Allahabad), Varanasi
|
Uttarakhand
|
Dehradun, Haldwani, Roorkee
|
West Bengal
|
Asansol, Durgapur, Kolkata/ Greater Kolkata, Kalyani, Siliguri
