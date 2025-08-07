Current Affairs One Liners 07 अगस्त 2025: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है?

Current Affairs Hindi One Liners 07 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में इंडिया-रूस डील, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.
- भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए- रूस
- भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए कितने सदस्यीय टीम भेजी है- 17 सदस्यीय
- किस भारतीय ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता- अन्नू रानी
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 07 अगस्त
- इज़राइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए- मिस्र
- आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है- 21 अगस्त
