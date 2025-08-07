UP Board Compartment Result 2025 OUT
Confirm Train Ticket: यदि आपको तत्काल टिकट में कन्फर्म सीट नहीं मिल रही, तो प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त IRCTC की वेबसाइट पर एक Chart Vacancy का फीचर मिलता है, जिससे आप उन सीटों की बुकिंग कर सकते हैं जो ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी खाली रह जाती हैं।

ByBagesh Yadav
Aug 7, 2025, 16:42 IST
IRCTC पर कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर आप भी कन्फर्म टिकट पा सकते हैं।
त्योहारों का समय ऐसा होता है जब देश के कोने-कोने से लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। यही कारण है कि इस दौरान ट्रेन टिकट बुक करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर IRCTC के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के लिए। कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि लाखों लोग एक ही समय पर टिकट बुक करते हैं। ऐसे में कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर आप भी कन्फर्म टिकट पा सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर उपाय बता रहे हैं, जो त्योहारों में घर जाने की चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

प्रीमियम तत्काल से मिल सकती है कन्फर्म सीट

यदि आपको तत्काल टिकट में कन्फर्म सीट नहीं मिल रही, तो प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। हालांकि यहां आपको कुछ अधिक पैसे देने पड़ सकते है. 

गौरतलब है कि इसमें सीटों की संख्या कम होती है और बुकिंग करने वाले लोग भी सीमित होते हैं, ऐसे में कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होती है।

Chart Vacancy ऑप्शन का करें यूज़

IRCTC की वेबसाइट पर एक Chart Vacancy का फीचर मिलता है, जिससे आप उन सीटों की बुकिंग कर सकते हैं जो ट्रेन का चार्ट बनने के बाद भी खाली रह जाती हैं।

  • टिकट सर्च करते समय चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा।

  • इस पर क्लिक करके ट्रेन और क्लास में मौजूद खाली सीटों की डिटेल्स मिलती है।

  • कभी-कभी आपको अपने गंतव्य से एक या दो स्टेशन पहले तक ही कन्फर्म टिकट मिल सकता है, जो बिना सीट के जाने से बेहतर विकल्प होता है।

IRCTC ऐप पर डिटेल्स पहले से भर कर रखें

तत्काल टिकट बुक करते समय हर सेकंड कीमती होता है।

  • IRCTC पर बुकिंग विंडो खुलने से पहले लॉगिन कर लें।

  • पैसेंजर डिटेल, ट्रैवल डिटेल और भुगतान की जानकारी पहले से भर कर सेव कर लें।

  • इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, इसका विशेष ध्यान रखें ताकि प्रोसेसिंग में देरी न हो।

  • बुकिंग खुलते ही आपको बस "Submit" और "Pay" पर क्लिक करना होगा, जिससे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

पहले से बुकिंग बेहतरीन और सस्ता विकल्प

IRCTC पर आमतौर पर ट्रेन टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख से 120 दिन पहले ही ओपन कर दी जाती है। ऐसे में यदि आपकी यात्रा की तारीख पहले से तय है, तो बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर लें। इससे न सिर्फ कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है, बल्कि तत्काल या प्रीमियम तत्काल कोटे की तुलना में किराया भी कम देना पड़ता है, जिससे आपकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और किफायती बन सकती है।

इन आसान लेकिन असरदार तरीकों को अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी आसानी से ट्रेन का कन्फर्म टिकट पा सकते हैं और अपने घर की यात्रा को टेंशन फ्री बना सकते हैं।

