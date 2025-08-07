त्योहारों का समय ऐसा होता है जब देश के कोने-कोने से लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। यही कारण है कि इस दौरान ट्रेन टिकट बुक करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खासकर IRCTC के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के लिए। कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि लाखों लोग एक ही समय पर टिकट बुक करते हैं। ऐसे में कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर आप भी कन्फर्म टिकट पा सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर उपाय बता रहे हैं, जो त्योहारों में घर जाने की चिंता को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

प्रीमियम तत्काल से मिल सकती है कन्फर्म सीट

यदि आपको तत्काल टिकट में कन्फर्म सीट नहीं मिल रही, तो प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। हालांकि यहां आपको कुछ अधिक पैसे देने पड़ सकते है.

गौरतलब है कि इसमें सीटों की संख्या कम होती है और बुकिंग करने वाले लोग भी सीमित होते हैं, ऐसे में कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होती है।