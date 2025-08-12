Railway की नई शुरुआत, इन टिकटों पर मिलेगा डिस्काउंट, इस तारीख से कर सकते है बुकिंग

Railway New Ticket Rules: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत तय समय सीमा के भीतर रिटर्न टिकट बुक करने पर बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। यह स्कीम फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जाएगी, ताकि इसके असर और यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सके।
क्या है ‘राउंड ट्रिप पैकेज’
इस सुविधा के तहत अगर यात्री एक साथ आने और जाने दोनों की टिकट बुक करेंगे, तो उन्हें किराए पर 20% तक की छूट मिलेगी। यानी रिटर्न टिकट साथ में लेने पर आपका सफर सस्ता हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे ट्रेनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और पहले से बुकिंग होने के कारण त्योहारी सीजन में यात्रियों को सीट की दिक्कत भी नहीं होगी।
कब से शुरू हो रही स्कीम
यह स्कीम 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य त्योहारों के समय ट्रेनों का दोनों तरफ से बेहतर उपयोग करना और यात्रियों को कम किराए में यात्रा की सुविधा देना है।
ऑनवर्ड और रिटर्न यात्रा की डेट
ऑनवर्ड जर्नी: 13 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की तारीख के लिए टिकट बुक करना होगा।
रिटर्न जर्नी: 17 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के बीच की तारीख के लिए ‘कनेक्टिंग जर्नी’ फीचर से टिकट बुक किया जा सकेगा।
छूट और बुकिंग की शर्तें
रिटर्न जर्नी के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी।
दोनों तरफ के टिकट एक ही यात्री के नाम से और कन्फर्म होने चाहिए।
रिटर्न टिकट के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड लागू नहीं होगा।
फिलहाल टेस्टिंग के तौर पर लागू
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह स्कीम फिलहाल प्रायोगिक रूप से लागू की जा रही है। त्योहारों के दौरान इसकी प्रभावशीलता और यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा।
