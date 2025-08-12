Railway की नई शुरुआत, इन टिकटों पर मिलेगा डिस्काउंट, इस तारीख से कर सकते है बुकिंग

Railway New Ticket Rules: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत तय समय सीमा के भीतर रिटर्न टिकट बुक करने पर बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। यह स्कीम फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जाएगी, ताकि इसके असर और यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सके।

क्या है ‘राउंड ट्रिप पैकेज’

इस सुविधा के तहत अगर यात्री एक साथ आने और जाने दोनों की टिकट बुक करेंगे, तो उन्हें किराए पर 20% तक की छूट मिलेगी। यानी रिटर्न टिकट साथ में लेने पर आपका सफर सस्ता हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे ट्रेनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और पहले से बुकिंग होने के कारण त्योहारी सीजन में यात्रियों को सीट की दिक्कत भी नहीं होगी।