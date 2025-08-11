टूटा रिकॉर्ड! अब ये है भारत की सबसे लंबी ट्रेन, 354 डिब्बों को खींचने के लिए लगे है इतने इंजन

India’s Longest Freight Train: पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने 4.5 किमी लंबी ‘रुद्रास्त्र’ को छह बॉक्स रेक को जोड़कर और सात इंजनों की मदद से संचालित किया। 354 डिब्बों वाली यह ट्रेन न केवल भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है, बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी मानी जा रही है।

भारतीय रेलवे ने एक और इतिहास कायम करते हुए माल ढुलाई के क्षेत्र में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी ‘रुद्रास्त्र’ (Rudrastra) का सफल संचालन किया गया। यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसे पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (DDU) मंडल से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया। इसका उद्देश्य तेज़ी से माल लोडिंग और परिवहन करना है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

'Rudrastra' - Bharat's longest freight train (4.5 km long) pic.twitter.com/Ufk2MFnpfl — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 8, 2025

भारी लोडिंग क्षमता

ट्रायल रन के दौरान प्रत्येक डिब्बे में 72 टन माल लोड किया गया। इस ट्रेन की कुल क्षमता हजारों टन माल को एक साथ ले जाने की है, जो माल परिवहन में बड़ी क्रांति ला सकती है।

ट्रायल रन का सफर

ट्रायल रन हाल ही में चंदौली के गंजख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक किया गया। इस दौरान 209 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे में तय हुई। ट्रेन की औसत गति 40.50 किमी प्रति घंटे रही।

नई तकनीक और इंजन व्यवस्था

डिविजनल रेलवे मैनेजर उदय सिंह मीणा ने बताया कि ट्रेन में कुल सात इंजन लगाए गए—दो इंजन सबसे आगे और हर 59 डिब्बों के बाद एक इंजन लगाया गया, ताकि इतनी लंबी ट्रेन को सुचारू रूप से खींचा जा सके। यह प्रयोग भविष्य में तेज और प्रभावी माल ढुलाई का रास्ता खोलेगा।