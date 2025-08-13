नोएडा से IGI एयरपोर्ट का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में, इस दिन उद्घाटन, देखें पूरा रूट

अगर आप भी नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट तक के 2 घंटे के लंबे सफर से परेशान रहते हैं, तो अब राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इन नई सड़कों से सफर होगा तेज़, आरामदायक और बिना जाम के पूरा होगा।

यह रूट द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो एनसीआर के कई शहरों और जिलों को आपस में जोड़ता है। इसके जरिए न सिर्फ दिल्ली, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला और रोहतक भी कनेक्ट होंगे।

UER-2: आउटर रिंग रोड का नया रूप

UER-2, अलिपुर से महिपालपुर (एयरपोर्ट) को जोड़ने वाला नया आउटर रिंग रोड है। यह 4 से 6 लेन का हाईवे है जो मुण्डका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका से होकर गुजरता है। 8,000 करोड़ रुपये की लागत से बना यह मार्ग दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-रोहतक और सोनीपत जैसे अहम हाईवे से भी जुड़ता है।