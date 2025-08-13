नोएडा से IGI एयरपोर्ट का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में, इस दिन उद्घाटन, देखें पूरा रूट

अगर आप भी नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट तक के 2 घंटे के लंबे सफर से परेशान रहते हैं, तो अब राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इन नई सड़कों से सफर होगा तेज़, आरामदायक और बिना जाम के पूरा होगा।
यह रूट द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो एनसीआर के कई शहरों और जिलों को आपस में जोड़ता है। इसके जरिए न सिर्फ दिल्ली, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला और रोहतक भी कनेक्ट होंगे।
इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन का तोहफा, Shubman Gill को ICC ने दिया यह अवार्ड
UER-2: आउटर रिंग रोड का नया रूप
UER-2, अलिपुर से महिपालपुर (एयरपोर्ट) को जोड़ने वाला नया आउटर रिंग रोड है। यह 4 से 6 लेन का हाईवे है जो मुण्डका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका से होकर गुजरता है। 8,000 करोड़ रुपये की लागत से बना यह मार्ग दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-रोहतक और सोनीपत जैसे अहम हाईवे से भी जुड़ता है।
द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन
दिल्ली का हिस्सा खेड़की दौला टोल प्लाजा से शिव मूर्ति (महिपालपुर) तक फैला है। पिछले साल गुरुग्राम सेक्शन का उद्घाटन हुआ था, और अब पूरा रूट खुलने से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।
समय और फ्यूल दोनों की बचत
एक्सप्रेसवे के इस नए पार्ट से नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट का सफर 2 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी।
उद्घाटन समारोह में खास मेहमान
उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। नई सड़कें खासतौर पर पश्चिमी दिल्ली और एनसीआर के यात्रियों के लिए राहत लेकर आएंगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation