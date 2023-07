भारत की पहली रीजनल ट्रेन सर्विस RAPIDX जल्द होगी शुरू, दिल्ली-एनसीआर के लोगों का सफर होगा आसान

भारत की पहली रीजनल ट्रेन सर्विस रैपिडएक्स (RAPIDX) का परिचालन इस महीने में शुरू होने जा रहा है, इसका परिचालन पहले 17 किलोमीटर के सेक्शन पर शुरू किया जायेगा. यह ट्रेन सेवा पांच स्टेशनों साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो से होकर गुजरेगी.

यह सेक्शन दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट का भाग है, आरआरटीएस पर ट्रेनों के लिए अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की होगी.

