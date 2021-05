कांगो में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी लगभग दो दशकों के बाद फटा, 500 से अधिक घर हुए नष्ट

इस 22 मई, 2021 को लगभग दो दशकों के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फट गया, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा. इस लावे ने गोमा शहर के बाहरी इलाके में 500 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया लेकिन गामा शहर को बड़े पैमाने पर बचा लिया गया है.

ज्वालामुखी का लावा मुख्य शहर को अपनी चपेट में लेने से रुक गया, जो लगभग 02 मिलियन लोगों का घर है. हालांकि, रात में ज्वालामुखी फटने पर हजारों लोग दहशत में आकर इस शहर से भाग गए.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट करके यह कहा है कि, वे कांगो में न्यारागोंगो ज्वालामुखी के विस्फोट से हुई जानमाल की क्षति और नुकसान से बहुत दुखी हैं.

I'm deeply saddened by the lives lost and the damage caused by the eruption of the Nyiragongo volcano in the Democratic Republic of the Congo.@UN staff are supporting the Government’s efforts to assist those affected, through the provision of emergency humanitarian aid.