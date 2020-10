महेंद्र सिंह धोनी बने IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में अपनी आईपीएल टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है.

सुरेश रैना इस बार निजी कारणों से इस लीग में नहीं खेल रहे हैं और इसी के चलते धोनी को यहां उनसे आगे निकलने का मौका मिल गया. महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही दुबई में हैदराबाद टीम के खिलाफ टॉस के लिए उतरे तो वे सुरेश रैना को पीछे छोड़कर आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए.

धोनी के नाम अब आईपीएल 194 मैच हो गए हैं. इस सीजन वह आईपीएल में 200 मैच खेलने का आंकड़ा भी सबसे पहले छूते दिखेंगे, जिससे अब वह 6 मैच दूर हैं. इस मैच से पहले धोनी ने आईपीएल में कुल 193 मैच खेले थे और 4476 रन बनाए थे. उन्होंने 2016 और 2017 में पुणे के लिये 30 मैच खेले थे. सुरेश रैना ने अब तक कुल 193 मैच खेले हैं और 5368 रन बनाए हैं.

महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई टीम के साथ जुड़े हैं. जब चेन्नई टीम पर दो साल का बैन लगा था, उस दौरान धोनी पुणे टीम के लिए खेले थे. सुरेश रैना भी आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई टीम के साथ रहे. वे 2016-2017 में गुजरात टीम में थे. चेन्नई टीम तीन बार (साल 2010, साल 2011 और साल 2018) आईपीएल खिताब जीत चुकी है.

सुरेश रैना ने ट्वीट करके महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी और कहा कि आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी बनने की बधाई माही भाई. मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड आपके नाम हुआ है. आज के मैच के लिए शुभकामनाएं मुझे विश्वास है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार आईपीएल खिताब अपने नाम करेगी.

Congratulations Mahi bhai (@msdhoni) at becoming the most capped IPL player. Happiest that my record is being broken by you. All the best for the game today and am sure @ChennaiIPL will win this season’s @IPL. pic.twitter.com/f5BRQTJ0aF