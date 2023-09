Chandrayaan-3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट N Valarmathi का निधन, ये थी उनकी उपलब्धियां

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलारमथी (N Valarmathi) का चेन्नई में निधन हो गया है. उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किये गए भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन को भी आवाज दी थी. यह उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी.

वलारमथी की गिनती इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों में की जाती थी. उनके निधन पर इसरो ने शोक प्रकट किया है. उन्होंने इसरो के कोई सेटेलाइट लांच को आवाज दी थी लेकिन अब यह आवाज हमेशा के लिए खामोश को हो गयी है.

Saddened to hear about the passing of N Valarmathi ji, the voice behind many @isro launch countdowns, including Chandrayaan 3.



My condolences to her family and friends. Om Shanti🙏🏻 pic.twitter.com/0nMu6mbrRe